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Александр Овечкин приблизился к Павлу Дацюку по количеству проведённых игр в плей-офф НХЛ

Александр Овечкин приблизился к Павлу Дацюку по количеству проведённых игр в плей-офф НХЛ
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой 154-й матч в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреалем» (3:6) и приблизился к экс-игроку «Детройт Ред Уингз» Павлу Дацюку по этому показателю.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20     1:1 Каррье (Ньюхук, Эванс) – 19:07     2:1 Судзуки – 28:37 (pp)     2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47     3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51     3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39     4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17     5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23     6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)    

Дацюк провёл в плей-офф НХЛ 157 встреч. Лидером среди россиян по количеству сыгранных матчей в плей-офф НХЛ является экс-форвард лиги Сергей Фёдоров, на счету которого 183 игры. Второе место по этому показателю занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого 177 проведённых встреч. На третьей строчке располагается экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов, на счету которого 164 матча.

Напомним, «Вашингтон» ведёт в серии с «Монреалем» со счётом 2-1.

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