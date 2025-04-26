Александр Овечкин приблизился к Павлу Дацюку по количеству проведённых игр в плей-офф НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой 154-й матч в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреалем» (3:6) и приблизился к экс-игроку «Детройт Ред Уингз» Павлу Дацюку по этому показателю.
Дацюк провёл в плей-офф НХЛ 157 встреч. Лидером среди россиян по количеству сыгранных матчей в плей-офф НХЛ является экс-форвард лиги Сергей Фёдоров, на счету которого 183 игры. Второе место по этому показателю занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого 177 проведённых встреч. На третьей строчке располагается экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов, на счету которого 164 матча.
Напомним, «Вашингтон» ведёт в серии с «Монреалем» со счётом 2-1.
Овечкин покормил подаренного ему козлёнка
- 26 апреля 2025
-
06:48
-
06:36
-
06:19
-
06:10
-
05:54
-
05:44
-
05:37
-
05:29
-
05:19
-
04:58
-
04:49
-
04:36
-
04:24
-
02:49
- 25 апреля 2025
-
23:54
-
23:39
-
23:18
-
22:48
-
22:21
-
22:09
-
21:51
-
20:54
-
20:36
-
20:21
-
19:51
-
19:39
-
19:12
-
19:00
-
18:39
-
18:18
-
18:03
-
17:57
-
17:48
-
17:33
-
17:09