Александр Овечкин вплотную приблизился к лучшим снайперам Кубка Стэнли текущего сезона

Завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3. Звёздный форвард гостей Александр Овечкин отметился в этом матче голом и улучшил свою позицию в списке лучших снайперов плей-офф.

После данной игры в активе Овечкина стало три гола в текущем розыгрыше Кубка Стэнли — это второй показатель среди всех игроков. Впереди него только Кирилл Капризов и Мэтт Болди (оба из «Миннесоты Уайлд) — по четыре гола.

Напомним, счёт в серии игр между командами стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч состоится на площадке «Монреаля» 28 мая. Начало — в 1:30 мск.

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