«Нью-Джерси» обыграл «Каролину» во втором овертайме и сократил отставание в серии

В Ньюарке (США) завершился третий матч серии Кубка Стэнли-2025, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» (3:2 ОТ).

К началу третьего периода хозяева повели 2:0 благодаря голам Нико Хишира и Доусона Мерсера. Однако за оставшееся время «ураганы» смогли восстановить равновесие усилиями Сета Джарвиса и Себастьяна Ахо, которому в большинстве ассистировал российский нападающий Андрей Свечников. Победу «дьяволам» в начале второго овертайма принесла шайба Шимона Немеца.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Четвёртый матч пройдёт 27 апреля там же в Ньюарке.