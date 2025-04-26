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«Нью-Джерси» обыграл «Каролину» во втором овертайме и сократил отставание в серии

«Нью-Джерси» обыграл «Каролину» во втором овертайме и сократил отставание в серии
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В Ньюарке (США) завершился третий матч серии Кубка Стэнли-2025, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» (3:2 ОТ).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хишир (Майер, Палат) – 16:11     2:0 Мерсер (Братт, Песке) – 41:18     2:1 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 46:11 (pp)     2:2 Ахо (Свечников) – 52:20 (pp)     3:2 Немец – 82:36    

К началу третьего периода хозяева повели 2:0 благодаря голам Нико Хишира и Доусона Мерсера. Однако за оставшееся время «ураганы» смогли восстановить равновесие усилиями Сета Джарвиса и Себастьяна Ахо, которому в большинстве ассистировал российский нападающий Андрей Свечников. Победу «дьяволам» в начале второго овертайма принесла шайба Шимона Немеца.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Четвёртый матч пройдёт 27 апреля там же в Ньюарке.

Календарь Кубка Стэнли-2025
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