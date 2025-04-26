Александр Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» текущего плей-офф НХЛ

Завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3. Звёздный форвард гостей Александр Овечкин отметился в этом матче голом и улучшил свою позицию в списке лучших снайперов клуба в текущем плей-офф.

После данной игры в активе Овечкина стало три гола в текущем розыгрыше Кубка Стэнли — это первый показатель среди всех игроков клуба. Столько же шайб на свой счёт в составе «Кэпиталз» записал канадский нападающий Коннор Макмайкл.

Также в текущем плей-офф на счету Овечкина также одна результативная передача.

Семья Овечкина записала поздравление для Александра