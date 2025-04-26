Том Уилсон и Джош Андерсон подрались на скамейке «Вашингтона» во время 3-го матча серии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон и его коллега по амплуа из «Монреаль Канадиенс» Джош Андерсон сцепились в кулачном бою прямо на скамейке «столичных» после сирены на второй перерыв третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли-2025, который завершился уверенной победой канадского коллектива со счётом 6:3.

Между игроками обеих команд произошла массовая драка, и Уилсон с Андерсоном не смогли найти лучшее место для выяснения отношений, кроме как на скамейке гостей, которая на тот момент оказалась пустой. По итогам инцидента оба хоккеиста получили по 2+10 за неспортивное поведение.

Фото: Кадр из трансляции

«Монреаль» сократил отставание в серии до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля, там же, в Монреале, после чего серия вернётся в Вашингтон.