Александр Овечкин прокомментировал первое поражение «Вашингтона» в серии с «Монреалем»

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли-2025 с «Монреаль Канадиенс» (3:6), в котором он отметился голом.
«Мы знали, что они выйдут заряженными. Я думаю мы солидно смотрелись в первом периоде, сделали всего пару ошибок, но никто не говорил, что будет легко», — сказал Овечкин в интервью журналистам после матча.
Напомним, 39-летний Овечкин в начале третьего периода, сделав счёт 3:3. После данной игры в активе россиянина стало три гола в текущем розыгрыше Кубка Стэнли — это первый показатель среди всех игроков «Вашингтона». Столько же шайб на свой счёт в составе «Кэпиталз» записал канадский нападающий Коннор Макмайкл.
«Монреаль» сократил отставание в серии до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля, там же, в Монреале, после чего серия вернётся в Вашингтон.
- 26 апреля 2025
-
06:48
-
06:36
-
06:19
-
06:10
-
05:54
-
05:44
-
05:37
-
05:29
-
05:19
-
04:58
-
04:49
-
04:36
-
04:24
-
02:49
- 25 апреля 2025
-
23:54
-
23:39
-
23:18
-
22:48
-
22:21
-
22:09
-
21:51
-
20:54
-
20:36
-
20:21
-
19:51
-
19:39
-
19:12
-
19:00
-
18:39
-
18:18
-
18:03
-
17:57
-
17:48
-
17:33
-
17:09