Александр Овечкин прокомментировал первое поражение «Вашингтона» в серии с «Монреалем»

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли-2025 с «Монреаль Канадиенс» (3:6), в котором он отметился голом.

«Мы знали, что они выйдут заряженными. Я думаю мы солидно смотрелись в первом периоде, сделали всего пару ошибок, но никто не говорил, что будет легко», — сказал Овечкин в интервью журналистам после матча.

Напомним, 39-летний Овечкин в начале третьего периода, сделав счёт 3:3. После данной игры в активе россиянина стало три гола в текущем розыгрыше Кубка Стэнли — это первый показатель среди всех игроков «Вашингтона». Столько же шайб на свой счёт в составе «Кэпиталз» записал канадский нападающий Коннор Макмайкл.

«Монреаль» сократил отставание в серии до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля, там же, в Монреале, после чего серия вернётся в Вашингтон.