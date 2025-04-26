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Том Уилсон спародировал игроков «Монреаля» после массовой драки, изобразив плачущее лицо

Том Уилсон спародировал игроков «Монреаля» после массовой драки, изобразив плачущее лицо
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Нападающий и тафгай «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон забавно спародировал игроков «Монреаль Канадиенс» после массовой драки между командами после завершения второго периода третьего матча серии Кубка Стэнли-2025, который закончился со счётом 6:3 в пользу канадского коллектива.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20     1:1 Каррье (Ньюхук, Эванс) – 19:07     2:1 Судзуки – 28:37 (pp)     2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47     3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51     3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39     4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17     5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23     6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)    

Уилсон изобразил плачущее лицо, намекнув на незрелое поведение хоккеистов «Монреаля».

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, сам Уилсон подрался с нападающим «Канадиенс» Джошом Андерсоном прямо на скамейке запасных «столичных». По итогам инцидента оба хоккеиста получили по штраф в размере 2+10 за неспортивное поведение.

«Монреаль» сократил отставание в серии до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля, там же, в Монреале, после чего серия вернётся в Вашингтон.

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