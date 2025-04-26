Том Уилсон спародировал игроков «Монреаля» после массовой драки, изобразив плачущее лицо

Нападающий и тафгай «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон забавно спародировал игроков «Монреаль Канадиенс» после массовой драки между командами после завершения второго периода третьего матча серии Кубка Стэнли-2025, который закончился со счётом 6:3 в пользу канадского коллектива.
Уилсон изобразил плачущее лицо, намекнув на незрелое поведение хоккеистов «Монреаля».
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, сам Уилсон подрался с нападающим «Канадиенс» Джошом Андерсоном прямо на скамейке запасных «столичных». По итогам инцидента оба хоккеиста получили по штраф в размере 2+10 за неспортивное поведение.
«Монреаль» сократил отставание в серии до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля, там же, в Монреале, после чего серия вернётся в Вашингтон.
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