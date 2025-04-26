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Александр Овечкин обновил российский рекорд Кубка Стэнли

Александр Овечкин обновил российский рекорд Кубка Стэнли
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Звёздный форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в третьем матче серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:6) и обновил очередной рекорд.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20     1:1 Каррье (Ньюхук, Эванс) – 19:07     2:1 Судзуки – 28:37 (pp)     2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47     3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51     3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39     4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17     5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23     6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)    

Теперь на счету 39-летнего россиянина 75 шайб в истории Кубка Стэнли. Он первым из россиян достиг этой отметки.

Напомним, ранее, 6 апреля, Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу (сейчас — 897). Таким образом, всего в его активе 972 шайбы в НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» ведёт в серии с «Монреалем» со счётом 2-1. Следующая игра состоится 28 апреля.

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