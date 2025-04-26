Александр Овечкин обновил российский рекорд Кубка Стэнли

Звёздный форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в третьем матче серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:6) и обновил очередной рекорд.

Теперь на счету 39-летнего россиянина 75 шайб в истории Кубка Стэнли. Он первым из россиян достиг этой отметки.

Напомним, ранее, 6 апреля, Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу (сейчас — 897). Таким образом, всего в его активе 972 шайбы в НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» ведёт в серии с «Монреалем» со счётом 2-1. Следующая игра состоится 28 апреля.

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