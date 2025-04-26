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Вратарь «Монреаля» Добеш повторил необычное достижение Кочеткова и Василевского в плей-офф

Вратарь «Монреаля» Добеш повторил необычное достижение Кочеткова и Василевского в плей-офф
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Чешский голкипер «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш одержал свою первую в карьере победу в Кубке Стэнли, в котором его команда нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» (6:3) в третьем матче серии. В этой игре 23-летний чех вышел на лёд в середине второго периода после того, как основной голкипер «Канадиенс» Сэм Монтембо получил травму.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20     1:1 Каррье (Ньюхук, Эванс) – 19:07     2:1 Судзуки – 28:37 (pp)     2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47     3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51     3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39     4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17     5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23     6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)    

Среди действующих вратарей НХЛ аналогичным достижением отметились лишь Эдин Хилл, Пётр Кочетков, Элвис Мерзликин и Андрей Василевский. Они также впервые одержали свою первую победу в плей-офф в матчах, в которых они не были стартовыми вратарями. Причём Кочетков и Мерзликин сделали это в своих дебютных играх в Кубке Стэнли.

«Монреаль» сократил отставание в серии до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля там же, в Монреале, после чего серия вернётся в Вашингтон.

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