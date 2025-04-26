Вратарь «Монреаля» Добеш повторил необычное достижение Кочеткова и Василевского в плей-офф

Чешский голкипер «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш одержал свою первую в карьере победу в Кубке Стэнли, в котором его команда нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» (6:3) в третьем матче серии. В этой игре 23-летний чех вышел на лёд в середине второго периода после того, как основной голкипер «Канадиенс» Сэм Монтембо получил травму.
Среди действующих вратарей НХЛ аналогичным достижением отметились лишь Эдин Хилл, Пётр Кочетков, Элвис Мерзликин и Андрей Василевский. Они также впервые одержали свою первую победу в плей-офф в матчах, в которых они не были стартовыми вратарями. Причём Кочетков и Мерзликин сделали это в своих дебютных играх в Кубке Стэнли.
«Монреаль» сократил отставание в серии до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля там же, в Монреале, после чего серия вернётся в Вашингтон.
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