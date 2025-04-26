Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Монреаля» в третьем матче серии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Монреаль Канадиенс» (3:6).
«Это было нереально, чтобы «Монреаль» вышел без настроя на этот матч только потому, что мы ведём 2-0 в серии, победив дважды дома. Мы все понимали это, и мы также знаем, что «Вашингтону» придётся показать свой максимум, чтобы добиться победы в этой серии. Это факт, так что мы должны показать свою лучшую игру в четвёртом, пятом матче и во всей оставшейся серии, чтобы выиграть её.
Сегодня мы не показали своих лучших качеств, и мы должны вернуться на этот уровень в четвёртой игре», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.
«Монреаль» сократил отставание в серии до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля там же, в Монреале, после чего серия вернётся в Вашингтон.
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