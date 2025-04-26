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26 апреля главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, теннис, НХЛ, НБА, UFC

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в КС, «Лейкерс» уступили в плей-офф НБА. Главное к утру
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередным голом в третьем матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс», однако это не спасло его клуб от поражения, «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» в третьей встрече серии плей-офф НБА, «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» и закрепился на первом месте турнирной таблицы РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в третьем матче серии с «Монреалем».
  2. «Миннесота» вышла вперёд в серии плей-офф НБА с «Лейкерс», несмотря на дабл-дабл Леброна.
  3. «Краснодар» вдесятером обыграл «Динамо» Мх, Агкацев отразил пенальти на 90+11-й минуте.
  4. «Барселона» договорилась о трансфере с одним из лидеров «Байера» — Sky Sports.
  5. «Нью-Джерси» обыграл «Каролину» во втором овертайме и сократил отставание в серии.
  6. Елена Рыбакина разгромила Бьянку Андрееску во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде.
  7. Хольгер Руне досрочно завершил матч второго круга «Мастерса» в Мадриде с Флавио Коболли.
  8. Стал официально известен следующий соперник Камару Усмана и дата боя.
  9. Дабл-дабл Адетокунбо принёс «Милуоки» первую победу в серии плей-офф НБА с «Индианой».
  10. «ПСЖ» потерпел первое поражение в Лиге 1, уступив «Ницце», Сафонов остался в запасе.
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