Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в КС, «Лейкерс» уступили в плей-офф НБА. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередным голом в третьем матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс», однако это не спасло его клуб от поражения, «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» в третьей встрече серии плей-офф НБА, «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» и закрепился на первом месте турнирной таблицы РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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