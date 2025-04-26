Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карбери высказался о драке Уилсона и Андерсона на скамейке «Вашингтона» в 3-м матче серии

Карбери высказался о драке Уилсона и Андерсона на скамейке «Вашингтона» в 3-м матче серии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал драку с участием нападающего своей команды Тома Уилсона и его коллеги по амплуа из «Монреаля» Джоша Андерсона на скамейке запасных «столичных» после сирены на второй перерыв в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Кэпс» уступили со счётом 3:6.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20     1:1 Каррье (Ньюхук, Эванс) – 19:07     2:1 Судзуки – 28:37 (pp)     2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47     3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51     3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39     4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17     5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23     6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)    

«Я собирался выходить на лёд, потому что в «Белл центре» тебе приходится двигаться [в раздевалку] через него. И мне пришлось изменить свой путь и вернуться назад, потому что возле двери, через которую я собирался выйти, были два огромных человека. Просто это две сильные команды и два мощных парня», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Напомним, по итогам инцидента оба хоккеиста получили по 2+10 за неспортивное поведение.

«Монреаль» сократил отставание в серии до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля там же, в Монреале, после чего серия вернётся в Вашингтон.

Материалы по теме
Фото
Том Уилсон и Джош Андерсон подрались на скамейке «Вашингтона» во время 3-го матча серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android