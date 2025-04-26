Карбери высказался о драке Уилсона и Андерсона на скамейке «Вашингтона» в 3-м матче серии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал драку с участием нападающего своей команды Тома Уилсона и его коллеги по амплуа из «Монреаля» Джоша Андерсона на скамейке запасных «столичных» после сирены на второй перерыв в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Кэпс» уступили со счётом 3:6.

«Я собирался выходить на лёд, потому что в «Белл центре» тебе приходится двигаться [в раздевалку] через него. И мне пришлось изменить свой путь и вернуться назад, потому что возле двери, через которую я собирался выйти, были два огромных человека. Просто это две сильные команды и два мощных парня», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Напомним, по итогам инцидента оба хоккеиста получили по 2+10 за неспортивное поведение.

«Монреаль» сократил отставание в серии до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля там же, в Монреале, после чего серия вернётся в Вашингтон.