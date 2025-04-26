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Эдмонтон Ойлерз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 26 апреля 2025, счет 7:4, 1/8 финала плей-офф НХЛ 2024-2025

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и сократил отставание в серии КС, у Макдэвида три очка
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В ночь с 25 на 26 апреля мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева льда одержали победу с результатом 7:4 и сократили отставание в серии — 1-2 (5:6, 2:6, 7:4).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 02:49     2:0 Бушар (Драйзайтль) – 08:43 (pp)     2:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 17:18     2:2 Фиала (Кемпе, Копитар) – 25:43 (pp)     2:3 Даути (Мур, Дано) – 35:07 (pp)     3:3 Браун (Кейн, Хенрик) – 37:19     3:4 Мур (Эдмундсон, Дано) – 37:28     4:4 Кейн (Макдэвид, Уолман) – 53:18     5:4 Бушар (Драйзайтль) – 53:28 (pp)     6:4 Макдэвид (Хайман) – 58:20     7:4 Браун (Подколзин) – 59:52    

В составе «Эдмонтона» результативным пасом на последней минуте игры отметился российский нападающий Василий Подколзин. Три очка набрал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, на его счету гол и два результативных паса. Остальные шайбы канадцев забросили Райан Ньюджент-Хопкинс, Эван Бушар (дубль), Коннор Браун (дубль) и Эвандер Кейн. У «Лос-Анджелеса» отличились Адриан Кемпе, Кевин Фиала, Дрю Даути и Тревор Мур.

Четвёртый матч серии пройдёт также в Сент-Поле в ночь с 26 на 27 апреля мск.

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