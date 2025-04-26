«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и сократил отставание в серии КС, у Макдэвида три очка

В ночь с 25 на 26 апреля мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева льда одержали победу с результатом 7:4 и сократили отставание в серии — 1-2 (5:6, 2:6, 7:4).
В составе «Эдмонтона» результативным пасом на последней минуте игры отметился российский нападающий Василий Подколзин. Три очка набрал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, на его счету гол и два результативных паса. Остальные шайбы канадцев забросили Райан Ньюджент-Хопкинс, Эван Бушар (дубль), Коннор Браун (дубль) и Эвандер Кейн. У «Лос-Анджелеса» отличились Адриан Кемпе, Кевин Фиала, Дрю Даути и Тревор Мур.
Четвёртый матч серии пройдёт также в Сент-Поле в ночь с 26 на 27 апреля мск.
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