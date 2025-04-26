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Спенсер Карбери ответил на вопрос о состоянии получившего травму голкипера Логана Томпсона

Спенсер Карбери ответил на вопрос о состоянии получившего травму голкипера Логана Томпсона
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос о состоянии голкипера своей команды Логана Томпсона, который не смог доиграть третий матч серии Кубка Стэнли — 2025 с «Монреаль Канадиенс» (3:6) из-за травмы.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20     1:1 Каррье (Ньюхук, Эванс) – 19:07     2:1 Судзуки – 28:37 (pp)     2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47     3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51     3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39     4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17     5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23     6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)    

«Я ещё не разговаривал с тренерами, так что мы получим обновлённую информацию и будем исходить из неё», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Напомним, 28-летний вратарь сначала получил сильный удар во втором периоде, но остался на льду. Однако в заключительной 20-минутке канадец снова получил повреждение, когда форвард «Кэпиталз» Дилан Строум столкнулся с ним, пытаясь остановить нападающего хозяев Юрая Слафковски. После этого Томпсон покинул лёд, уступив место в воротах Чарли Линдгрену.

«Монреаль» сократил отставание в серии до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля там же, в Монреале.

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