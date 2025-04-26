Спенсер Карбери ответил на вопрос о состоянии получившего травму голкипера Логана Томпсона

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос о состоянии голкипера своей команды Логана Томпсона, который не смог доиграть третий матч серии Кубка Стэнли — 2025 с «Монреаль Канадиенс» (3:6) из-за травмы.
«Я ещё не разговаривал с тренерами, так что мы получим обновлённую информацию и будем исходить из неё», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.
Напомним, 28-летний вратарь сначала получил сильный удар во втором периоде, но остался на льду. Однако в заключительной 20-минутке канадец снова получил повреждение, когда форвард «Кэпиталз» Дилан Строум столкнулся с ним, пытаясь остановить нападающего хозяев Юрая Слафковски. После этого Томпсон покинул лёд, уступив место в воротах Чарли Линдгрену.
«Монреаль» сократил отставание в серии до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля там же, в Монреале.
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