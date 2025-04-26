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Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 26 апреля 2025 года

Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 26 апреля 2025 года
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26 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20     1:1 Каррье (Ньюхук, Эванс) – 19:07     2:1 Судзуки – 28:37 (pp)     2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47     3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51     3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39     4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17     5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23     6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)    
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хишир (Майер, Палат) – 16:11     2:0 Мерсер (Братт) – 41:18     2:1 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 46:11 (pp)     2:2 Ахо (Свечников) – 52:20 (pp)     3:2 Немец – 82:36    
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 02:49     2:0 Бушар (Драйзайтль) – 08:43 (pp)     2:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 17:18     2:2 Фиала (Кемпе, Копитар) – 25:43 (pp)     2:3 Даути (Мур, Дано) – 35:07 (pp)     3:3 Браун (Кейн, Хенрик) – 37:19     3:4 Мур (Эдмундсон, Дано) – 37:28     4:4 Кейн (Макдэвид, Уолман) – 53:18     5:4 Бушар (Драйзайтль) – 53:28 (pp)     6:4 Макдэвид (Хайман) – 58:20     7:4 Браун (Подколзин) – 59:52    

Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 выглядит так:

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» 2-1;
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» 2-1;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» 2-1;
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» 1-2.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 0-2;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» 3-0;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 2-1;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» 2-1.

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