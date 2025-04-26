Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 26 апреля 2025 года
Поделиться
26 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20 1:1 Каррье (Ньюхук, Эванс) – 19:07 2:1 Судзуки – 28:37 (pp) 2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47 3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51 3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39 4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17 5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23 6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хишир (Майер, Палат) – 16:11 2:0 Мерсер (Братт) – 41:18 2:1 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 46:11 (pp) 2:2 Ахо (Свечников) – 52:20 (pp) 3:2 Немец – 82:36
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 02:49 2:0 Бушар (Драйзайтль) – 08:43 (pp) 2:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 17:18 2:2 Фиала (Кемпе, Копитар) – 25:43 (pp) 2:3 Даути (Мур, Дано) – 35:07 (pp) 3:3 Браун (Кейн, Хенрик) – 37:19 3:4 Мур (Эдмундсон, Дано) – 37:28 4:4 Кейн (Макдэвид, Уолман) – 53:18 5:4 Бушар (Драйзайтль) – 53:28 (pp) 6:4 Макдэвид (Хайман) – 58:20 7:4 Браун (Подколзин) – 59:52
Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 выглядит так:
«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» 2-1;
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» 2-1;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» 2-1;
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» 1-2.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 0-2;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» 3-0;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 2-1;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» 2-1.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
08:13
-
08:10
-
07:58
-
07:55
-
07:43
-
07:30
-
07:28
-
07:15
-
06:48
-
06:36
-
06:19
-
06:10
-
05:54
-
05:44
-
05:37
-
05:29
-
05:19
-
04:58
-
04:49
-
04:36
-
04:24
-
02:49
- 25 апреля 2025
-
23:54
-
23:39
-
23:18
-
22:48
-
22:21
-
22:09
-
21:51
-
20:54
-
20:36
-
20:21
-
19:51
-
19:39
-
19:12