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Коннор Макдэвид повторил достижение Яромира Ягра в плей-офф НХЛ

Коннор Макдэвид повторил достижение Яромира Ягра в плей-офф НХЛ
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Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом и двумя результативными передачами в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Лос-Анджелес Кингз» (7:4).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 02:49     2:0 Бушар (Драйзайтль) – 08:43 (pp)     2:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 17:18     2:2 Фиала (Кемпе, Копитар) – 25:43 (pp)     2:3 Даути (Мур, Дано) – 35:07 (pp)     3:3 Браун (Кейн, Хенрик) – 37:19     3:4 Мур (Эдмундсон, Дано) – 37:28     4:4 Кейн (Макдэвид, Уолман) – 53:18     5:4 Бушар (Драйзайтль) – 53:28 (pp)     6:4 Макдэвид (Хайман) – 58:20     7:4 Браун (Подколзин) – 59:52    

Таким образом, этот матч стал 20-м в карьере канадца в плей-офф НХЛ, в котором он отметился минимум тремя очками. По этому показателю он вышел на шестое место в истории лиги, сравнявшись с легендарным Яромиром Ягром. Лидером всех времён является Уэйн Гретцки, на счету которого 59 таких матчей. Отметим, что четвёртое место в этом списке занимает российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (22).

«Эдмонтон» сократил отставание в серии с «Лос-Анджелесом» до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля там же, в Эдмонтоне.

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