Коннор Макдэвид повторил достижение Яромира Ягра в плей-офф НХЛ

Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом и двумя результативными передачами в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Лос-Анджелес Кингз» (7:4).

Таким образом, этот матч стал 20-м в карьере канадца в плей-офф НХЛ, в котором он отметился минимум тремя очками. По этому показателю он вышел на шестое место в истории лиги, сравнявшись с легендарным Яромиром Ягром. Лидером всех времён является Уэйн Гретцки, на счету которого 59 таких матчей. Отметим, что четвёртое место в этом списке занимает российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (22).

«Эдмонтон» сократил отставание в серии с «Лос-Анджелесом» до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля там же, в Эдмонтоне.