Коннор Макдэвид повторил достижение Яромира Ягра в плей-офф НХЛ
Поделиться
Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом и двумя результативными передачами в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Лос-Анджелес Кингз» (7:4).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 02:49 2:0 Бушар (Драйзайтль) – 08:43 (pp) 2:1 Кемпе (Даути, Копитар) – 17:18 2:2 Фиала (Кемпе, Копитар) – 25:43 (pp) 2:3 Даути (Мур, Дано) – 35:07 (pp) 3:3 Браун (Кейн, Хенрик) – 37:19 3:4 Мур (Эдмундсон, Дано) – 37:28 4:4 Кейн (Макдэвид, Уолман) – 53:18 5:4 Бушар (Драйзайтль) – 53:28 (pp) 6:4 Макдэвид (Хайман) – 58:20 7:4 Браун (Подколзин) – 59:52
Таким образом, этот матч стал 20-м в карьере канадца в плей-офф НХЛ, в котором он отметился минимум тремя очками. По этому показателю он вышел на шестое место в истории лиги, сравнявшись с легендарным Яромиром Ягром. Лидером всех времён является Уэйн Гретцки, на счету которого 59 таких матчей. Отметим, что четвёртое место в этом списке занимает российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (22).
«Эдмонтон» сократил отставание в серии с «Лос-Анджелесом» до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля там же, в Эдмонтоне.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
08:13
-
08:10
-
07:58
-
07:55
-
07:43
-
07:30
-
07:28
-
07:15
-
06:48
-
06:36
-
06:19
-
06:10
-
05:54
-
05:44
-
05:37
-
05:29
-
05:19
-
04:58
-
04:49
-
04:36
-
04:24
-
02:49
- 25 апреля 2025
-
23:54
-
23:39
-
23:18
-
22:48
-
22:21
-
22:09
-
21:51
-
20:54
-
20:36
-
20:21
-
19:51
-
19:39
-
19:12