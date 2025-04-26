Защитник «Нью-Джерси» повторил достижение Владимира Константинова 30-летней давности

21-летний словацкий защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Шимон Немец забросил победную шайбу во втором овертайме третьей игры Кубка Стэнли — 2025 с «Каролиной Харрикейнз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Немец стал четвёртым защитником в истории Кубка Стэнли, кто забил свой дебютный гол в плей-офф НХЛ в матче, где было два и более овертайма. Ранее этого добились Мэтт Каркнер (2010), Владимир Константинов (1995) и Сай Вентворт (1931).

Напомним, в Ньюарке (США) завершился третий матч серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» (3:2, 2 ОТ).