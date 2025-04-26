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Защитник «Нью-Джерси» повторил достижение Владимира Константинова 30-летней давности

Защитник «Нью-Джерси» повторил достижение Владимира Константинова 30-летней давности
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21-летний словацкий защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Шимон Немец забросил победную шайбу во втором овертайме третьей игры Кубка Стэнли — 2025 с «Каролиной Харрикейнз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Немец стал четвёртым защитником в истории Кубка Стэнли, кто забил свой дебютный гол в плей-офф НХЛ в матче, где было два и более овертайма. Ранее этого добились Мэтт Каркнер (2010), Владимир Константинов (1995) и Сай Вентворт (1931).

Напомним, в Ньюарке (США) завершился третий матч серии Кубка Стэнли — 2025, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» (3:2, 2 ОТ).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хишир (Майер, Палат) – 16:11     2:0 Мерсер (Братт) – 41:18     2:1 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 46:11 (pp)     2:2 Ахо (Свечников) – 52:20 (pp)     3:2 Немец – 82:36    
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