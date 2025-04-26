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Только один защитник в истории моложе Шимона Немеца забивал в овертайме КС. Это россиянин

Только один защитник в истории моложе Шимона Немеца забивал в овертайме КС. Это россиянин
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Словацкий защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Шимон Немец принёс своей команде победу над «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, забив гол во втором овертайме.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хишир (Майер, Палат) – 16:11     2:0 Мерсер (Братт) – 41:18     2:1 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 46:11 (pp)     2:2 Ахо (Свечников) – 52:20 (pp)     3:2 Немец – 82:36    

На момент гола Немецу был 21 год и 69 дней. Он стал вторым по молодости защитником в истории НХЛ, который смог отметиться голом в овертайме матча плей-офф. Лидером по этому показателю является россиянин Андрей Зюзин (20 лет, 97 дней в первом раунде Кубка Стэнли — 1998).

Напомним, Шимон Немец является вторым номером драфта НХЛ — 2022, на котором его выбрал «Нью-Джерси».

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Четвёртый матч пройдёт 27 апреля там же, в Ньюарке, после чего серия вернётся в Роли.

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