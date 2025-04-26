Только один защитник в истории моложе Шимона Немеца забивал в овертайме КС. Это россиянин

Словацкий защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Шимон Немец принёс своей команде победу над «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, забив гол во втором овертайме.

На момент гола Немецу был 21 год и 69 дней. Он стал вторым по молодости защитником в истории НХЛ, который смог отметиться голом в овертайме матча плей-офф. Лидером по этому показателю является россиянин Андрей Зюзин (20 лет, 97 дней в первом раунде Кубка Стэнли — 1998).

Напомним, Шимон Немец является вторым номером драфта НХЛ — 2022, на котором его выбрал «Нью-Джерси».

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Четвёртый матч пройдёт 27 апреля там же, в Ньюарке, после чего серия вернётся в Роли.