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«Тяжело. Из простой ситуации вырос». Защитник «Авангарда» — о победном голе «Локомотива»

«Тяжело. Из простой ситуации вырос». Защитник «Авангарда» — о победном голе «Локомотива»
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Защитник «Авангарда» Павел Коледов рассказал о победном голе «Локомотива» в овертайме седьмого матча Кубка Гагарина.

— Уже немного перестроились, а сразу после седьмой игры были опустошённость и апатия. Тогда долго не было даже сил переодеться, поздно с ярославской арены ушёл, потом долго пытался уснуть.

— Как удалось перестроиться в третьем периоде?
— Спасибо всем в команде, что не опустили руки. Были мотивационные разговоры в раздевалке. Мы примерно понимали, что «Локомотив» будет сильно давить, но нашли в себе силы перестроиться, добавить эмоций. Могли выигрывать в овертаймах, были моменты, но немного не повезло.

— Вы были на льду во время решающего гола Фрэза. Первая эмоция?
— Да было видно в трансляции, что клюшкой по борту сразу ударил. Тяжело. Из простой, общей ситуации вырос тот момент, плюс рикошет. Разбирали, конечно, потом, понимали, как можно было сыграть всем в том эпизоде, но все мы люди, не роботы, ошибаемся.

— Это был самый необычный сезон в вашей карьере? И как вы переживали все его потрясения?
— То, что самый необычный, – однозначно. У меня ранее никогда не было особых перестановок в ходе сезона, но я понял, что это часть нашей работы, что такое бывает. Считаю, что мы прошли все трудности как на льду, так и вне льда достойно, вторая половина сезона получилась отличной. Однозначно закончили сейчас с высоко поднятой головой, дальше будем только расти, — передаёт слова Коледова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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