«Паршиво». Защитник «Вашингтона» Карлсон — о травме вратаря Томпсона в игре с «Монреалем»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высказался о травме вратаря столичного клуба Логана Томпсона в третьей игре Кубка Стэнли — 2025 с «Монреаль Канадиенс». Голкипер «Кэпиталз» получил повреждение после столкновения с Диланом Строумом после пятой шайбы хозяев.

«Это паршиво. Никогда не хочется видеть, как кто-то получает травму, особенно учитывая то, как хорошо он играл. Надеюсь, с ним всё в порядке», — приводит слова Карлсона сайт НХЛ.

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Завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.