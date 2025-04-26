«Паршиво». Защитник «Вашингтона» Карлсон — о травме вратаря Томпсона в игре с «Монреалем»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высказался о травме вратаря столичного клуба Логана Томпсона в третьей игре Кубка Стэнли — 2025 с «Монреаль Канадиенс». Голкипер «Кэпиталз» получил повреждение после столкновения с Диланом Строумом после пятой шайбы хозяев.
«Это паршиво. Никогда не хочется видеть, как кто-то получает травму, особенно учитывая то, как хорошо он играл. Надеюсь, с ним всё в порядке», — приводит слова Карлсона сайт НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
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