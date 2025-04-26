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«Паршиво». Защитник «Вашингтона» Карлсон — о травме вратаря Томпсона в игре с «Монреалем»

«Паршиво». Защитник «Вашингтона» Карлсон — о травме вратаря Томпсона в игре с «Монреалем»
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высказался о травме вратаря столичного клуба Логана Томпсона в третьей игре Кубка Стэнли — 2025 с «Монреаль Канадиенс». Голкипер «Кэпиталз» получил повреждение после столкновения с Диланом Строумом после пятой шайбы хозяев.

«Это паршиво. Никогда не хочется видеть, как кто-то получает травму, особенно учитывая то, как хорошо он играл. Надеюсь, с ним всё в порядке», — приводит слова Карлсона сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20     1:1 Каррье (Ньюхук, Эванс) – 19:07     2:1 Судзуки – 28:37 (pp)     2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47     3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51     3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39     4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17     5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23     6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)    
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