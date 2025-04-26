Расписание матчей 1/2 финала плей-офф МХЛ на 26 апреля 2025 года
Поделиться
Сегодня, 26 апреля, состоится два матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
Омские Ястребы
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
26 апреля 2025, суббота. 15:30 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
Чайка
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Хоккей. OLIMPBET Чемпионат Молодёжной хоккейной лиги — 2024/2025. Плей-офф, 1/2 финала. Счёт в сериях:
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Омские Ястребы» (Омск) — 1-0;
МХК «Спартак» (Москва) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 0-0.
Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:03
-
08:40
-
08:38
-
08:24
-
08:13
-
08:10
-
07:58
-
07:55
-
07:43
-
07:30
-
07:28
-
07:15
-
06:48
-
06:36
-
06:19
-
06:10
-
05:54
-
05:44
-
05:37
-
05:29
-
05:19
-
04:58
-
04:49
-
04:36
-
04:24
-
02:49
- 25 апреля 2025
-
23:54
-
23:39
-
23:18
-
22:48
-
22:21
-
22:09