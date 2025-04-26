«Кажется, что они быстрые и мощные». Окулов раскрыл секрет успеха «Локомотива» Никитина

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов рассказал о стиле игры «Локомотива» под руководством главного тренера Игоря Никитина.

— Сезон получился такой, 50 на 50. Было много положительных моментов, были негативные. У меня вышло тяжёлое начало, затем обмен, но сейчас понимаю – хорошо, что так произошло. Это дало новый импульс моей карьере, я начинаю играть в свой хоккей, а летом есть в чём добавить. Что касается команды, то «Авангард» сыграл два интересных раунда, но в конце концов осталась лёгкая недосказанность, обидное поражение. «Авангард» всегда ставит понятную цель, и понятно, что неплохо сыграли, но всё-таки последний шаг сделали не мы, и это больше всего расстраивает.

— Показалось, что на овертаймы в седьмом матче уже не было сил?

— Силы всегда есть, всё идёт от головы. Если бы мы забили ещё один гол, то никто бы на это не обращал внимания.

— В том матче ты сравнял счёт в концовке после тайм-аута. Это как-то связано?

— Думаю, тайм-аут берётся в большей степени для того, чтобы передохнуть, показать, кто на каких позициях должен стоять в зоне атаки. А там уже всё зависит от мастерства игроков.

— Ты играл под руководством Никитина в ЦСКА. В чём секрет его команд, их сумасшедшей физики и давления? Можно ли их обыгрывать?

— Обыгрывать можно любую команду. Секрет успеха их в том, что команда «Локомотив» строится уже не первый год, там каждый хоккеист знает, что делать на поле. Всем кажется, что они очень быстрые и мощные, но они просто знают, как правильно двигаться в любой ситуации.

— Много ли пришлось менять «Авангарду», чтобы перестроиться по ходу серии?

— В плей-офф уже особо ничего не меняешь, только нюансы. Мы после игр постоянно смотрели разборы и видели, что в большей степени сами ошибались, позволяли «Локомотиву» создавать моменты и забивать голы. Только исправляя свою игру, мы могли что-то исправить, и у нас это получилось. Не хватило только маленького шажочка, — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.