Расписание юношеского чемпионата мира на 26 апреля 2025 года
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26 апреля и в ночь на 27 апреля состоится очередной игровой день юношеского чемпионата мира — 2025, который проходит в Соединённых Штатах Америки. Всего запланировано четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня ЮЧМ-2025.
U18 ЧМ-2025 . Группа A
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Норвегия U18
Не начался
Словакия U18
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U18 ЧМ-2025 . Группа B
26 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Швейцария U18
Не начался
Чехия U18
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U18 ЧМ-2025 . Группа A
27 апреля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Латвия U18
Не начался
Финляндия U18
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
U18 ЧМ-2025 . Группа B
27 апреля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
США U18
Не начался
Швеция U18
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице группы А занимает сборная Канады, набрав шесть очков после двух матчей. В группе В первую строчку делят национальная команда Швеции и сборная США, каждая из которых имеет в активе шесть баллов.
Напомним, групповой этап юношеского чемпионата мира завершится 29 апреля. Матч за третье место состоится 3 мая, финальная встреча запланирована на 4 мая.
Комментарии
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