«Флорида» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция 3-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 20:00

Вечером 26 апреля в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» пройдёт третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча начнётся в 20:00 мск. Счёт в серии – 2-0 в пользу «пантер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В регулярном сезоне НХЛ «Флорида Пантерз» заняла пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 98 очков после 82 встреч.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» со 102 баллами после 82 матчей заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, следующие матчи в серии состоятся 29 апреля, 1*, 3*, 5* мая.

* при необходимости.