Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция 3-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 20:00

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция 3-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 20:00
Комментарии

Вечером 26 апреля в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» пройдёт третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча начнётся в 20:00 мск. Счёт в серии – 2-0 в пользу «пантер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В регулярном сезоне НХЛ «Флорида Пантерз» заняла пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 98 очков после 82 встреч.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» со 102 баллами после 82 матчей заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, следующие матчи в серии состоятся 29 апреля, 1*, 3*, 5* мая.

* при необходимости.

Материалы по теме
НХЛ вынесла наказание форварду «Тампы» Хагелю за жёсткий хит капитана «Флориды» Баркова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android