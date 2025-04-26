«Флорида» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция 3-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 20:00
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Вечером 26 апреля в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» пройдёт третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча начнётся в 20:00 мск. Счёт в серии – 2-0 в пользу «пантер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В регулярном сезоне НХЛ «Флорида Пантерз» заняла пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 98 очков после 82 встреч.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» со 102 баллами после 82 матчей заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
Напомним, следующие матчи в серии состоятся 29 апреля, 1*, 3*, 5* мая.
* при необходимости.
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