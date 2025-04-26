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Генменеджер «Каролины» объяснил, почему клуб затягивает подписание контракта с Никишиным

Генменеджер «Каролины» объяснил, почему клуб затягивает подписание контракта с Никишиным
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски заявил, что клуб не подписал полноценный контракт с российским защитником Александром Никишиным, так как хотел, чтобы хоккеист мог иметь возможность сыграть в АХЛ, прежде чем приступить к игре в плей-офф НХЛ.

Отмечается, что, когда Никишин подпишет двухлетний контракт новичка, «Харрикейнз» не смогут отправить его в АХЛ. Этот вариант уже невозможен, так как фарм-клуб «ураганов» «Чикаго Вулвз» вылетел из плей-офф АХЛ сегодня, 26 апреля утром.

«Для него это большой переход, поэтому каждый раз, когда у него появляется возможность покататься с командой, каждый раз, когда у него появляется возможность встретиться с тренерами, это помогает ему подготовиться к выходу на лёд.

Если бы мы чувствовали, что он нам нужен на льду в следующей игре плей-офф, мы бы заключили контракт и подготовили его. Ничто не помешает ему играть за нас», — цитирует Тулски The Athletic.

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