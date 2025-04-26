Иван Демидов остался без очков в третьей игре серии Кубка Стэнли с «Вашингтоном» подряд

Сегодня, 26 апреля, прошёл третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3. Счёт в серии — 2-1 в пользу столичного клуба.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов не смог набрать очки в третьем матче серии Кубка Стэнли подряд. В третьей игре форвард провёл на льду 15 минут и 37 секунд (6.10 – в большинстве). Иван нанёс в створ первый бросок в плей-офф. Также на его счету один блок-шот и два силовых приёма с показателем полезности «0».