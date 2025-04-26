Иван Демидов остался без очков в третьей игре серии Кубка Стэнли с «Вашингтоном» подряд
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Сегодня, 26 апреля, прошёл третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3. Счёт в серии — 2-1 в пользу столичного клуба.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20 1:1 Каррье (Ньюхук, Эванс) – 19:07 2:1 Судзуки – 28:37 (pp) 2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47 3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51 3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39 4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17 5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23 6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов не смог набрать очки в третьем матче серии Кубка Стэнли подряд. В третьей игре форвард провёл на льду 15 минут и 37 секунд (6.10 – в большинстве). Иван нанёс в створ первый бросок в плей-офф. Также на его счету один блок-шот и два силовых приёма с показателем полезности «0».
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