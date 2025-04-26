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«Нефтехимик» расторг контракт с 27-летним нападающим

«Нефтехимик» расторг контракт с 27-летним нападающим
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«Нефтехимик» расторг контракт с 27-летним нападающим Кириллом Ураковым. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Кирилл перешёл в команду в сезоне-2023/2024 из нижегородского «Торпедо». В текущем чемпионате за «Нефтехимик» он провёл 43 игры и набрал 4 (1+3) очка. Всего на его счету за «Нефтехимик» 73 игры и 15 (3+12) результативных баллов.

Ранее «Нефтехимик» расторг контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым. По итогам нынешнего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф КХЛ. Команда набрала 67 очков за 68 матчей.

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