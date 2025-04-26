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Крикунов: самая сильная сборная России собралась в Турине, должны были выигрывать золото

Крикунов: самая сильная сборная России собралась в Турине, должны были выигрывать золото
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов ответил на вопрос о самой сильной команде, в которой работал.

— Самая сильная команда, с которой работали за эти годы?
— Трудно сказать. Наверное, самой сильной была российская сборная на Олимпиаде в Турине. Там все собрались: Дацюк, Ковальчук, Ковалёв, Овечкин, Малкин… Должны были выигрывать золото. Выбили же тогда канадцев в четвертьфинале. Между прочим, это единственная победа над «кленовыми листьями» в их сильнейшем составе — за последние лет 40. Ведь даже когда в Пхёнчхане Олег Знарок золото взял, с родоначальниками хоккея наша команда не пересекалась, — цитирует Крикунова «Спорт уик-энд».

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