Окулов рассказал, что повлияло на подписание трёхлетнего контракта с «Авангардом»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов рассказал, что повлияло на подписание трёхлетнего контракта с омским клубом.

— Обмен в «Авангард» стал для тебя неожиданностью, но довольно скоро ты подписал долгосрочный контракт с Омском. Что стало ключевым?

— Да много моментов в совокупности. В первую очередь, руководство клуба сразу обозначило интерес, предложило общение о новом контракте. Я честно попросил, чтобы дали месяц на адаптацию. За это время я перевёз семью, присмотрелся к городу, к организации, много пообщался с тренерским штабом. Мне доверяли, хорошее время на льду, в раздевалке всё отлично, да и игра начала налаживаться. И супруга одной из первых сказала, что не надо ничего выдумывать, если всё нравится и получается, нужно продлить контракт. И дальше уже работа агента оставалась, — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.