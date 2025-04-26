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Кагарлицкий: выхожу на рынок неограниченно свободных агентов, посмотрим все варианты

Кагарлицкий: выхожу на рынок неограниченно свободных агентов, посмотрим все варианты
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35-летний форвард «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий ответил на вопрос о своём будущем. Напомним, контракт между нижегородским клубом и нападающим истекает 31 мая 2025 года.

— Что дальше в вашей карьере?
— Чувствую себя как в 25 лет, функционально сезон прошёл на одном дыхании, даже не верится, что уже разменял отметку 700 матчей в карьере. Но прекрасно понимаю, что с возрастом надо тренироваться всё больше и больше. Уже хожу в зал, плюс скоро начинается и ледовая подготовка. У нас собирается специальная группа на Мосфильме, где, наверное, лучший лёд в Москве. Организуем небольшой лагерь.

— Какие предпочтения по клубам?
— По регламенту выхожу на рынок неограниченно свободных агентов, посмотрим все варианты. С большим уважением отношусь к «Торпедо», организации и болельщикам, представляю, какой в Нижнем Новгороде на новой арене будет ажиотаж. Безусловно, есть желание к этому ажиотажу приобщиться, — приводит слова Кагарлицкого Russia-Hockey.

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