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Владимир Плющев оценил шансы «Салавата Юлаева» в серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

Владимир Плющев оценил шансы «Салавата Юлаева» в серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы «Салавата Юлаева» в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом».

«Салават» обязательно поборется с «Локомотивом», но я не уверен, что у него хватит резервов, чтобы одолеть Ярославль. Пожалуй, по результатам серии с «Авангардом» «Локомотив» по-прежнему остаётся самой стабильной командой сезона. Команда выглядела очень прилично», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Полуфинальная серия Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» — «Салават Юлаев» стартует 27 апреля в Ярославле. Потенциальный седьмой матч серии плей-офф состоится 9 мая.

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