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Дмитрий Орлов высказался о переходе Александра Никишина в «Каролину»

Дмитрий Орлов высказался о переходе Александра Никишина в «Каролину»
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов прокомментировал переход игрока обороны Александра Никишина в стан «ураганов».

«Никишин станет хорошим игроком для этой организации. Они ждали его, и наконец он здесь», — приводит слова Орлова The Athletic.

Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.

Ранее генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски заявил, что клуб не подписал полноценный контракт с российским защитником Александром Никишиным, так как хотел, чтобы хоккеист мог иметь возможность сыграть в АХЛ, прежде чем приступить к игре в плей-офф НХЛ.

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