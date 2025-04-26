Дмитрий Орлов высказался о переходе Александра Никишина в «Каролину»

Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов прокомментировал переход игрока обороны Александра Никишина в стан «ураганов».

«Никишин станет хорошим игроком для этой организации. Они ждали его, и наконец он здесь», — приводит слова Орлова The Athletic.

Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.

Ранее генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски заявил, что клуб не подписал полноценный контракт с российским защитником Александром Никишиным, так как хотел, чтобы хоккеист мог иметь возможность сыграть в АХЛ, прежде чем приступить к игре в плей-офф НХЛ.