Крикунов рассказал, почему Демидов не смог набрать очков в первых трёх играх Кубка Стэнли

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о том факте, что российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов не набрал пока ни одного очка в серии Кубка Стэнли — 2025 с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2).

«Это нехватка опыта. Из огня да в полымя, как говорят. Какое-то время ему нужно на адаптацию, тем более что он молод. Первый гол — это вдохновение для парня. Сейчас он чуть подостыл, возможно, не так много игрового времени у него», — приводит слова Крикунова ТАСС.

В третьей игре форвард провёл на льду 15 минут и 37 секунд (6.10 – в большинстве). Иван нанёс в створ первый бросок в плей-офф. Также на его счету один блок-шот и два силовых приёма с показателем полезности «0».