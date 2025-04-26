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Каюмов: слабо представляю, что кто-то подберётся к рекорду Овечкина

Каюмов: слабо представляю, что кто-то подберётся к рекорду Овечкина
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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов оценил, может ли кто-то в ближайшее время подобраться к рекорду российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Слабо себе представляю, что в ближайшие десятилетия кто-нибудь подберётся к этому рекорду. Каждый день смотрим хайлайты из НХЛ, черпаем что-нибудь для себя.

Нельзя выделить фаворита на победу в Кубке Стэнли. Непонятно, у кого шансов больше. Там первое место регулярки может обыграть восьмое. Так что там вообще всё запутано», — приводит слова Каюмова Metaratings.

Напомним, у Овечкина 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

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