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«На льду всё работает лучше с Капризовым». Инсайдер НХЛ — об игре Кирилла

«На льду всё работает лучше с Капризовым». Инсайдер НХЛ — об игре Кирилла
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Инсайдер НХЛ Майк Джонсон высоко оценил игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Команда без него и близко не стоит к команде с ним. Это кажется очевидным, потому что он великолепный игрок. Он может обыгрывать парней «1 на 1» с тем, как он обращается с шайбой и как катается. Кирилл является великолепным завершающим игроком, и он доминирующая фигура в этой серии. Лучший позиционный игрок в серии — Капризов. На льду всё работает лучше с Кириллом.

Я думаю, мы забываем, насколько он был хорош, потому что он пропустил вторую половину регулярки. Он явно стал бы финалистом «Харт Трофи», если бы не травма. Он пропустил много времени, поздно вернулся и всё равно без проблем набрал скорость», — заявил Джонсон в эфире NHL Network.

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