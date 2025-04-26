Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов отреагировал на слухи о конфликте с Ливо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отреагировал на слухи о том, что у специалиста якобы есть конфликт с форвардом уфимского клуба Джошем Ливо.

– «Салават Юлаев» не является фаворитом в серии. Это на руку команде?

– Я не читаю комментарии. До меня доходят слухи, что у меня с Ливо какой-то конфликт. Сразу скажу, что никакого конфликта нет. У Джоша повреждение, которое не позволяет ему играть. Когда он будет готов, тогда будет играть, — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Ливо провёл 12 встреч, в которых набрал 15 (2+13) очков. В регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025 форвард стал лучшим бомбардиром, набрав 80 (49+31) очков, и снайпером, записав на свой счёт 49 голов.