Защитник «Динамо»: в курсе, что надо делать, чтобы не допустить камбэков «Трактора»

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался о волевых качествах челябинского «Трактора» в преддверии серии Кубка Гагарина.

— Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибок предыдущих соперников «Трактора» — «Адмирала» и минского «Динамо» — с упущенными победами, когда они вели 3:0 и 4:0?

— У нас это почти случилось в пятом матче с «Ак Барсом», когда мы вели 4:1 перед третьим периодом, но в итоге Казань сократила до 4:3 и едва не сравняла в конце, попав в перекладину. Но мы перестроились… Точнее, сыграли по-другому. И уже в последнем, шестом матче такое не повторили, выиграв 6:1. Теперь в курсе, что надо делать, чтобы не допустить таких камбэков «Трактора».

— Что надо делать?

— Ну это я уже не могу рассказать (улыбается), — приводят слова Сергеева «Известия».