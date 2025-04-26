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Защитник «Динамо»: в курсе, что надо делать, чтобы не допустить камбэков «Трактора»

Защитник «Динамо»: в курсе, что надо делать, чтобы не допустить камбэков «Трактора»
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался о волевых качествах челябинского «Трактора» в преддверии серии Кубка Гагарина.

— Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибок предыдущих соперников «Трактора» — «Адмирала» и минского «Динамо» — с упущенными победами, когда они вели 3:0 и 4:0?
— У нас это почти случилось в пятом матче с «Ак Барсом», когда мы вели 4:1 перед третьим периодом, но в итоге Казань сократила до 4:3 и едва не сравняла в конце, попав в перекладину. Но мы перестроились… Точнее, сыграли по-другому. И уже в последнем, шестом матче такое не повторили, выиграв 6:1. Теперь в курсе, что надо делать, чтобы не допустить таких камбэков «Трактора».

— Что надо делать?
— Ну это я уже не могу рассказать (улыбается), — приводят слова Сергеева «Известия».

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