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Сучков: никто не думал наперёд, что «Салават» сможет вытащить серию со «Спартаком»

Сучков: никто не думал наперёд, что «Салават» сможет вытащить серию со «Спартаком»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков рассказал о подготовке к третьему раунду плей-офф КХЛ с «Локомотивом» и высказался о камбэке в серии со «Спартаком» (4-3).

– Силы после двух раундов ещё остались. Это ещё полпути, все знают, к чему мы идём. Сейчас готовимся к завтрашнему матчу. «Локомотив» – сильная, мобильная команда, большие защитники, хороший вратарь. Мне кажется, за счёт быстроты мы должны их переиграть. Будет непростая серия, разбираем их слабые стороны.

– Как нужно сыграть против Александра Радулова?
– Знаем его сильные стороны, будем выбивать из него силы, где-то выводить на эмоции.

– Насколько чувствуется эмоциональный подъём после того, как выиграли серию со «Спартаком» с 1-3?
– Конечно, никто не думал наперёд, что мы сможем вытащить эту серию. Мы работали смену за сменой, вытащили на характере, — цитирует Сучкова сайт «Салавата Юлаева».

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