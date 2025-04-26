Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 26 апреля

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 26 апреля
Комментарии

Сегодня, 25 апреля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
26 апреля 2025, суббота. 10:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Устиненко (Слыш ) – 02:18 (3x3)     2:0 Лисовец (Серафимович) – 05:41 (3x3)     3:0 Лисовец (Слыш ) – 14:15 (3x3)     4:0 Бучкин (Лукашевич) – 17:00 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
26 апреля 2025, суббота. 10:50 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
Б
Барыс
Астана
0:1 Рахманов (Данияр) – 03:26 (3x3)     0:2 Данияр (Александров) – 04:08 (3x3)     0:3 Александров (Данияр) – 13:43 (3x3)     1:3 Устиненко (Слыш ) – 14:45 (3x3)     2:3 Лукашевич (Лоновенко) – 17:16 (3x3)     3:3 Устиненко (Лоновенко) – 19:11 (3x3)     4:3 Устиненко – 21:00    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
26 апреля 2025, суббота. 11:50 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кривченков (Гриценко) – 00:30 (3x3)     1:1 Шмелёв (Варфоломеев) – 01:04 (3x3)     1:2 Шмелёв (Варфоломеев) – 01:26 (3x3)     2:2 Михалёв – 06:32     3:2 Гриценко – 06:59     3:3 Шмелёв (Варфоломеев) – 07:47 (3x3)     3:4 Марченков (Гончар) – 08:31 (3x3)     4:4 Самсонов (Елизаров) – 11:22 (3x3)     4:5 Шмелёв (Трофимов) – 11:39 (3x3)     5:5 Михалёв (Кривченков) – 18:06 (3x3)     5:6 Марченков (Олейников) – 20:06 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
26 апреля 2025, суббота. 12:45 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 3
Барыс
Астана
1:0 Гриценко – 00:20     1:1 Рахманов (Корчагин) – 06:16 (3x3)     2:1 Елизаров (Самсонов) – 08:20 (3x3)     3:1 Кривченков (Зырянов) – 10:13 (3x3)     3:2 Корчагин – 14:52     4:2 Зырянов – 15:14     5:2 Самсонов – 17:04 (3x3)     5:3 Макеев – 18:26 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

Материалы по теме
Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 25 апреля
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android