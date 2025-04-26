Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 26 апреля
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Сегодня, 25 апреля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
26 апреля 2025, суббота. 10:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Устиненко (Слыш ) – 02:18 (3x3) 2:0 Лисовец (Серафимович) – 05:41 (3x3) 3:0 Лисовец (Слыш ) – 14:15 (3x3) 4:0 Бучкин (Лукашевич) – 17:00 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
26 апреля 2025, суббота. 10:50 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 3
Б
Барыс
Астана
0:1 Рахманов (Данияр) – 03:26 (3x3) 0:2 Данияр (Александров) – 04:08 (3x3) 0:3 Александров (Данияр) – 13:43 (3x3) 1:3 Устиненко (Слыш ) – 14:45 (3x3) 2:3 Лукашевич (Лоновенко) – 17:16 (3x3) 3:3 Устиненко (Лоновенко) – 19:11 (3x3) 4:3 Устиненко – 21:00
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
26 апреля 2025, суббота. 11:50 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кривченков (Гриценко) – 00:30 (3x3) 1:1 Шмелёв (Варфоломеев) – 01:04 (3x3) 1:2 Шмелёв (Варфоломеев) – 01:26 (3x3) 2:2 Михалёв – 06:32 3:2 Гриценко – 06:59 3:3 Шмелёв (Варфоломеев) – 07:47 (3x3) 3:4 Марченков (Гончар) – 08:31 (3x3) 4:4 Самсонов (Елизаров) – 11:22 (3x3) 4:5 Шмелёв (Трофимов) – 11:39 (3x3) 5:5 Михалёв (Кривченков) – 18:06 (3x3) 5:6 Марченков (Олейников) – 20:06 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
26 апреля 2025, суббота. 12:45 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 3
Барыс
Астана
1:0 Гриценко – 00:20 1:1 Рахманов (Корчагин) – 06:16 (3x3) 2:1 Елизаров (Самсонов) – 08:20 (3x3) 3:1 Кривченков (Зырянов) – 10:13 (3x3) 3:2 Корчагин – 14:52 4:2 Зырянов – 15:14 5:2 Самсонов – 17:04 (3x3) 5:3 Макеев – 18:26 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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