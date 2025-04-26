Вячеслав Фетисов высказался об игре Ивана Демидова в Кубке Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал игру российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в Кубке Стэнли в серии с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2). 19-летний Демидов пока не набрал очков в трёх играх.

«Это ещё раз говорит о том, что чемпионат и Кубок Стэнли — два разных соревнования. Парню, конечно, нужно время на адаптацию. Если бы он играл весь сезон, ему было бы проще. Но и в «Монреале» рассчитывают, что парень в юном возрасте сумеет получить такой опыт в дальнейшем. Ничего особенного в этом нет, результат может появиться. Но то, что к такому формату нужно привыкнуть за счёт игрового опыта, — это обязательное условие», — цитирует Фетисова ТАСС.