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Вячеслав Фетисов высказался об игре Ивана Демидова в Кубке Стэнли

Вячеслав Фетисов высказался об игре Ивана Демидова в Кубке Стэнли
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал игру российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в Кубке Стэнли в серии с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2). 19-летний Демидов пока не набрал очков в трёх играх.

«Это ещё раз говорит о том, что чемпионат и Кубок Стэнли — два разных соревнования. Парню, конечно, нужно время на адаптацию. Если бы он играл весь сезон, ему было бы проще. Но и в «Монреале» рассчитывают, что парень в юном возрасте сумеет получить такой опыт в дальнейшем. Ничего особенного в этом нет, результат может появиться. Но то, что к такому формату нужно привыкнуть за счёт игрового опыта, — это обязательное условие», — цитирует Фетисова ТАСС.

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