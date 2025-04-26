Крикунов: когда Овечкин приходил тренироваться в «Динамо», было видно — просто бык

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал о становлении российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Уже в самом начале было ясно, что Фёдоров и Овечкин станут великими хоккеистами?

— Нет, конечно, ведь они совсем молодые. Фёдорову вообще только 17 исполнялось, когда у меня начал играть. Хотя выходил иногда в первом звене… Понятно, что перед тобой неординарный хоккеист, но предсказать, что он стопроцентно станет таким виртуозом, как Дацюк, или таким бомбардиром, как Овечкин, в начале пути трудно. Вот меня сейчас часто спрашивают: «Вы знали, что Александр будет столько забивать?»

— Трудно такое просчитать.

— Нет, было понятно, что станет снайпером, бомбардиром, но сколько конкретно забросит, сколько сезонов ему отведёт здоровье… Когда в последние два года он к нам в «Динамо» приходил тренироваться летом, то было видно — просто бык, мощный. От бога ему досталось столько здоровья или от мамы с папой… Но он сейчас в 39 лет по 40 с лишним голов забивает. Сейчас у него одна задача — выиграть ещё один Кубок Стэнли. И ещё годик провести в НХЛ, дальше рекорд обновить, — цитирует Крикунова «Спорт уик-энд».