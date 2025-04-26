«СКА-1946» дома победил «Омских Ястребов» и увеличил преимущество в серии Кубка Харламова

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местный «СКА-1946» принимал на своём льду «Омских Ястребов». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии 2-0 в пользу «СКА-1946».

На четвёртой минуте первого периода Артём Вильчинский с передач Матвея Полякова и Арсения Ильина открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второго периода Артём Куликовский с передач Эдуарда Голоднюка и Андрея Завадского восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Егор Граф с передач Александра Филиппова и Егора Заврагина вновь вывел хозяев вперёд. За 44 секунды до конца периода Вячеслав Малов с передач Николая Хворова и Данила Сыслова сделал счёт 2:2.

На девятой минуте третьего периода Данила Сысоев с передачи Вячеслава Малова впервые во встрече вывел гостей вперёд. на последней минуте периода Иван Выдренков с передачи Матвея Короткого вновь сделал счёт равным.

В овертайме Матвей Поляков принёс «СКА-1946» победу.