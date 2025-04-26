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«СКА-1946» дома победил «Омских Ястребов» и увеличил преимущество в серии Кубка Харламова

«СКА-1946» дома победил «Омских Ястребов» и увеличил преимущество в серии Кубка Харламова
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местный «СКА-1946» принимал на своём льду «Омских Ястребов». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии 2-0 в пользу «СКА-1946».

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Омские Ястребы
Омск
1:0 Вильчинский (Поляков, Ильин) – 03:19 (5x5)     1:1 Куликовский (Голоднюк, Завадский) – 24:47 (5x5)     2:1 Граф (Филиппов, Заврагин) – 36:23 (5x4)     2:2 Малов (Хворов, Сыслов) – 39:16 (5x5)     2:3 Сысоев (Малов) – 48:37 (5x5)    

На четвёртой минуте первого периода Артём Вильчинский с передач Матвея Полякова и Арсения Ильина открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второго периода Артём Куликовский с передач Эдуарда Голоднюка и Андрея Завадского восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Егор Граф с передач Александра Филиппова и Егора Заврагина вновь вывел хозяев вперёд. За 44 секунды до конца периода Вячеслав Малов с передач Николая Хворова и Данила Сыслова сделал счёт 2:2.

На девятой минуте третьего периода Данила Сысоев с передачи Вячеслава Малова впервые во встрече вывел гостей вперёд. на последней минуте периода Иван Выдренков с передачи Матвея Короткого вновь сделал счёт равным.

В овертайме Матвей Поляков принёс «СКА-1946» победу.

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