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«Команда без слабых мест». Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов — о «Локомотиве»

«Команда без слабых мест». Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов — о «Локомотиве»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о подготовке команды к третьему раунду плей-офф КХЛ с «Локомотивом».

– То, что прошли два раунда, – ребята молодцы, заслужили. Это придаёт опыт. Перед нами серьёзный соперник.

– В чём сильные стороны «Локомотива»?
– Это финалист прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. Они чётко играют в обороне, дисциплинированно. Здоровые, габаритные, быстрые игроки. Команда без слабых мест.

– «Авангард» в серии с ярославцами вернулся с 1-3. Эти матчи дали пищу для анализов?
– Мы смотрели эти матчи и наши игры против них.

– Какой хоккей ожидать от «Локомотива»?
– Команда дисциплинированная, хорошо прессингует. Нам придётся хорошо поработать, чтобы контролировать шайбу. Если «Локомотиву» отдать её, у них достаточно мастеров, которые могут исполнить.

– Как планируете сохранить свежесть команды на протяжении всей серии?
– Свежесть не сохранить, тем более у нас уже было два седьмых матча. Надо доставать всё из резервов, — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».

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