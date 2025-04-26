«Команда без слабых мест». Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов — о «Локомотиве»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о подготовке команды к третьему раунду плей-офф КХЛ с «Локомотивом».

– То, что прошли два раунда, – ребята молодцы, заслужили. Это придаёт опыт. Перед нами серьёзный соперник.

– В чём сильные стороны «Локомотива»?

– Это финалист прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. Они чётко играют в обороне, дисциплинированно. Здоровые, габаритные, быстрые игроки. Команда без слабых мест.

– «Авангард» в серии с ярославцами вернулся с 1-3. Эти матчи дали пищу для анализов?

– Мы смотрели эти матчи и наши игры против них.

– Какой хоккей ожидать от «Локомотива»?

– Команда дисциплинированная, хорошо прессингует. Нам придётся хорошо поработать, чтобы контролировать шайбу. Если «Локомотиву» отдать её, у них достаточно мастеров, которые могут исполнить.

– Как планируете сохранить свежесть команды на протяжении всей серии?

– Свежесть не сохранить, тем более у нас уже было два седьмых матча. Надо доставать всё из резервов, — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».