Артюхин: у «Салавата Юлаева» нет никаких шансов в серии с «Локомотивом»

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2025 между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым».

— Думаю, что у «Салавата Юлаева» нет никаких шансов против «Локомотива». Давайте будем объективными, при всей феноменальности воли и характера уфимцев их победа в серии со «Спартаком» добыта в том числе и за счёт немалой толики везения. В большинстве матчей «Спартак» превосходил соперника с точки зрения уровня и качества игры, а также в основных её компонентах.

– Из всего сказанного вами следует, что полуфинал «Локомотив» – «Салават Юлаев» может закончиться со счётом 4-0?

– Такая вероятность есть, но этого очень не хотелось бы. Уфимцы в нынешнем плей-офф уже показали несгибаемый характер и невероятную волю к победе. Но думаю, что против такого «Локомотива» этого хватит максимум на то, чтобы зацепить одну, две игры, — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».