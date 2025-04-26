Артюхин: Фукале в нынешних кубковых матчах не похож на самого себя, это видно всем

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин назвал ключевые факторы в предстоящей серии полуфинала Кубка Гагарина – 2025 между московским «Динамо» и «Трактором». Серия стартует 28 апреля в Челябинске.

– Игра вратарей и действия спецбригад. Про важность игры в неравных составах в плей-офф сказано давным-давно и очень много, а вот то, что Фукале в нынешних кубковых матчах не похож на самого себя, видно и заметно абсолютно всем. Посмотрим, сумеет ли он вернуться на свой реальный уровень.

– Получается, что Подъяпольский и Моторыгин вместе взятые сильнее челябинского канадца?

– Я бы так не сказал. Мы не знаем причины, по которым Фукале действует хуже, чем в прошлом году. Ещё раз повторю, что очень важно – сумеет ли Зак по-настоящему вернуться на свой уровень в полуфинале, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».