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Артюхин: Фукале в нынешних кубковых матчах не похож на самого себя, это видно всем

Артюхин: Фукале в нынешних кубковых матчах не похож на самого себя, это видно всем
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин назвал ключевые факторы в предстоящей серии полуфинала Кубка Гагарина – 2025 между московским «Динамо» и «Трактором». Серия стартует 28 апреля в Челябинске.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Игра вратарей и действия спецбригад. Про важность игры в неравных составах в плей-офф сказано давным-давно и очень много, а вот то, что Фукале в нынешних кубковых матчах не похож на самого себя, видно и заметно абсолютно всем. Посмотрим, сумеет ли он вернуться на свой реальный уровень.

– Получается, что Подъяпольский и Моторыгин вместе взятые сильнее челябинского канадца?
– Я бы так не сказал. Мы не знаем причины, по которым Фукале действует хуже, чем в прошлом году. Ещё раз повторю, что очень важно – сумеет ли Зак по-настоящему вернуться на свой уровень в полуфинале, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

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