Агент Цыплакова ответил на вопрос о будущем форварда в «Айлендерс»

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова, ответил на вопрос о будущем хоккеиста в клубе. Отметим, что текущее соглашение форварда с «Айлендерс» заканчивается по окончании сезона.

— Пока ещё переговоры не велись. В «Айлендерс» уволили генерального менеджера Лу Ламорелло, и когда назначат нового, тогда будем общаться. Вести переговоры будут наши представители за океаном агентство Quartexx.

— Цыплаков сам хотел бы остаться с «Айлендерс»?

— На сегодняшний день Максима устраивает всё то, что происходит в этой команде, и ему всё нравится, — приводит слова Черных «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне, который стал для Цыплакова первым в НХЛ, россиянин провёл 77 матчей и набрал 35 (10+25) очков.