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«Айлендерс» рассмотрят кандидатуру женщины на пост генерального менеджера

«Айлендерс» рассмотрят кандидатуру женщины на пост генерального менеджера
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«Нью-Йорк Айлендерс» проведёт собеседование с Кейт Мэдиган, которая уже более пяти лет работает в «Нью-Джерси Дэвилз», на пост генерального менеджера. Об этом сообщает журналист Эндрю Гросс в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, 22 апреля «Айлендерс» сообщили, что контракт 82-летнего Лу Ламорелло в качестве президента и генерального менеджера не будет продлён.

Мэдиган работает в «Нью-Джерси» с сезона-2017/2018, с 2022 года она является ассистентом генерального менеджера «Дэвилз».

В прошедшем регулярном сезоне-2024/2025 «Айлендерс» не смогли пробиться в плей-офф, заняв 12-е место в Восточной конференции.

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