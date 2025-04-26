Фетисов выразил мнение, что успех Овечкина в плей-офф влияет на финансовое состояние клуба

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказал мнение, что высокая результативность российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в плей-офф НХЛ влияет не только на его финансовое состояние, но и клуба.

«Игрок оценивается в НХЛ, как он играет в плей-офф. Для этого нужно иметь хорошую команду и результат. Поэтому каждое новое место Саши в этом смысле говорит о том, что он хорошо играет и в регулярном сезоне, и в плей-офф.

От того, как игрок выступает в плей-офф, зависит и его финансовое состояние. Хорошие контракты предлагаются в первую очередь тем, кто может выиграть Кубок Стэнли. И одно из главных условий попадания в Зал хоккейной славы — выигрыш кубка, помимо всего прочего. Ребята понимают, что их дальнейшая судьба в лиге зависит от игры в плей-офф. Там другая интенсивность, ответственность и много чего. Также чем дольше команда играет в плей-офф, тем больше зарабатывает клуб», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Овечкин отметился голом в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:6), эта шайба стала третьей для форварда в этом плей-офф и 75-й в истории Кубка Стэнли. Отметим, что он первым из россиян достиг этой отметки.