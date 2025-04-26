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«Спартак» одержал победу над «Чайкой» и повёл в серии Кубка Харламова

«Спартак» одержал победу над «Чайкой» и повёл в серии Кубка Харламова
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В Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» прошёл первый матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду нижегородскую «Чайку». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Спартака».

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
26 апреля 2025, суббота. 15:30 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
Чайка
Нижний Новгород
1:0 Рябов (Плесовских, Ухмылов) – 01:29 (5x5)     2:0 Плесовских (Рябов) – 06:57 (5x5)     3:0 Марышев (Варюшкин) – 21:38 (5x4)     3:1 Жарков (Мельников, Лаптев) – 25:51 (5x5)    

На второй минуте Иван Рябов с передач Александра Плесовских и Владислава Ухмылова открыл счёт в матче. На седьмой минуте Александр Плесовских с передачи Ивана Рябова удвоил преимущество хозяев. На 22-й минуте Антон Марышев забросил третью шайбу «Спартака» с передачи Егора Варюшкина. На 26-й минуте Илья Жарков с передач Яна Мельникова и Владимира Лаптева забил первый и единственный гол гостей.

Следующая встреча серии состоится 27 апреля в Москве.

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