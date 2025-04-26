«Спартак» одержал победу над «Чайкой» и повёл в серии Кубка Харламова

В Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» прошёл первый матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду нижегородскую «Чайку». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Спартака».

На второй минуте Иван Рябов с передач Александра Плесовских и Владислава Ухмылова открыл счёт в матче. На седьмой минуте Александр Плесовских с передачи Ивана Рябова удвоил преимущество хозяев. На 22-й минуте Антон Марышев забросил третью шайбу «Спартака» с передачи Егора Варюшкина. На 26-й минуте Илья Жарков с передач Яна Мельникова и Владимира Лаптева забил первый и единственный гол гостей.

Следующая встреча серии состоится 27 апреля в Москве.