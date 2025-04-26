«Спартак» одержал победу над «Чайкой» и повёл в серии Кубка Харламова
Поделиться
В Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники» прошёл первый матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду нижегородскую «Чайку». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Спартака».
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
26 апреля 2025, суббота. 15:30 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
Чайка
Нижний Новгород
1:0 Рябов (Плесовских, Ухмылов) – 01:29 (5x5) 2:0 Плесовских (Рябов) – 06:57 (5x5) 3:0 Марышев (Варюшкин) – 21:38 (5x4) 3:1 Жарков (Мельников, Лаптев) – 25:51 (5x5)
На второй минуте Иван Рябов с передач Александра Плесовских и Владислава Ухмылова открыл счёт в матче. На седьмой минуте Александр Плесовских с передачи Ивана Рябова удвоил преимущество хозяев. На 22-й минуте Антон Марышев забросил третью шайбу «Спартака» с передачи Егора Варюшкина. На 26-й минуте Илья Жарков с передач Яна Мельникова и Владимира Лаптева забил первый и единственный гол гостей.
Следующая встреча серии состоится 27 апреля в Москве.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
17:45
-
17:18
-
16:48
-
16:33
-
15:47
-
15:29
-
15:18
-
15:00
-
14:45
-
14:31
-
14:15
-
14:00
-
13:46
-
13:32
-
13:16
-
13:06
-
12:45
-
12:22
-
12:04
-
11:46
-
11:28
-
11:10
-
10:49
-
10:32
-
10:17
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:03
-
08:40
-
08:38
-
08:24
-
08:13
-
08:10