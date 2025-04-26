Артюхин считает, что «Локомотиву» не надо ничего менять после серии с «Авангардом»

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин считает, что «Локомотиву» не надо ничего менять после серии с «Авангардом». Ярославская команда вышла в полуфинал Кубка Гагарина, где проведёт серию с «Салаватом Юлаевым».

«Ничего менять не надо. Мне очень понравилось как ярославцы провели большую часть седьмого матча серии против омичей: постоянное давление в атаке, причем, как в комбинационном, так и в силовом плане, скорость, активность на всех участках площадки.

Ко всему прочему, необходимо добавить то, что у нынешнего «Локомотива» четыре абсолютно равных и одинаково полезных для команды звена, чего не скажешь об уфимцах, несмотря на все свершения Василевского, Яна, Ефремова, Алалыкина, Сучкова и других хоккеистов в серии со «Спартаком». Посмотрите, как был полезен Сурин, забрасывая ключевые шайбы в серии с «Авангардом», и вы поймете о чём я говорю. Не отставали от Егора и другие молодые партнеры», – приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

Серия между командами стартует 27 апреля в Ярославле.